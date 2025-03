Un maniaco sessuale in azione a Sassari. Stanotte un uomo ha seguito una donna in via De Carolis con le proprie parti intime in vista. La vittima, di circa 40 anni, stava portando fuori un labrador quando si è trovata davanti una persona incappucciata e nell'atteggiamento descritto. «Spesso nel parco porto anche i bambini, e presa dall'adrenalina, non ho esitato a chiamare la polizia».

«Credo volesse prendermi alle spalle, poi il cane ha ringhiato», ha aggiunto. La donna si è fermata a fissare il maniaco e a urlare cosa stesse facendo. L’uomo ha fatto dietrofront e l'ha seguita di nuovo dopo che lei l'aveva ripreso in un video. «Mi preoccupa più il fatto che nessuno abbia mosso un dito, nonostante io sia arrivata quando lui stava già vagando con le parti intime in vista e le persone alle sue spalle erano serene al parchetto».

«Nessuno ha capito la gravità di quanto stava accadendo», il suo racconto. «Addirittura una signora si è messa a ridere, per aver confuso "ha il pene in mano" con "ha una penna in mano"». Gli agenti, arrivati sul posto, hanno cercato l'uomo senza trovarlo. «Domani presenterò denuncia, spero lo prendano: non voglio che tocchi, nessuno tantomeno bambini o anziani».

