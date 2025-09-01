Grave incidente prima delle 14 di lunedì in corso Cossiga a Sassari.

Un autobus della linea 3 ha colpito, per cause in corso di accertamento, un camioncino che stava facendo retromarcia.

Tre i feriti colpiti dall'esplosione dei vetri laterali sbriciolati dall'impatto dei due mezzi. Si tratta di tre donne, che sono state condotte per precauzione al pronto soccorso ma le loro condizioni non destano preoccupazioni.

La portiera della linea 3 e il vetro laterali sono andati distrutti mentre il camion appare compromesso. Sul posto la polizia locale per le verifiche del caso.

