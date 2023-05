Alla periferia di Sassari, nella ex 131, nei pressi del bivio del quartiere Sant'Orsola, verso le 17 un autospurgo in marcia ha preso fuoco.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Sassari, che hanno avuto ragione delle fiamme e del grande fumo che si è sollevato in aria, visibile da molta distanza. Gravi i danni al mezzo.

Il traffico è rimasto bloccato e poi deviato almeno per un'ora in altre direzioni. Non ci sarebbero feriti.



