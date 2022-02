Incidente stradale sulla statale 131, zona Sant'Orsola.

La richiesta di intervento è stata ricevuta nella tarda serata di ieri dalla sala operativa del Comando Vigili del fuoco di Sassari.

La squadra operativa, inviata dalla sede centrale, assieme al personale del 118 ha estratto dalla macchina un uomo e una donna, poi trasportati al Pronto soccorso per accertamenti. La strada è stata dunque messa in sicurezza.

Sul posto presenti anche gli agenti della Polizia Locale per la sicurezza delle operazioni di soccorso. Le cause dello schianto sono in fase di accertamento.

