Spaventoso incidente stradale la notte scorsa a Sassari, in viale Porto Torres.

Poco prima della mezzanotte, all'altezza della rotonda per Santa Maria di Pisa, una Range Rover si è ribaltata per cause da accertare, finendo fuori dalla carreggiata, oltre il guardrail.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco.

Questi ultimi hanno estratto il conducente dell’abitacolo, affidandolo poi agli operatori del 118 per il trasporto in ospedale.

Le condizioni dell’uomo non sarebbero gravi.

