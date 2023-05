Incidente stradale in viale Porto Torres a Sassari.

Intorno alle 23, all’altezza della rotatoria del Tecnomat, un’auto è finita per cause in corso di accertamento fuori strada, sfondando il guardrail.

Sul posto i Vigili del fuoco che hanno liberato il conducente dalle lamiere della macchina e lo hanno affidato ai sanitari del 118 per le prime cure.

Per i rilievi la squadra di Polizia Locale.

(Unioneonline/D)

