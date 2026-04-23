L’Atp si conferma come una delle migliori aziende di trasporto pubblico locale nel panorama nazionale. Ad attestarlo la ricertificazione delle norme Uni En Iso 9001, relative alla qualità, Uni En Iso 14001, per l’ambiente e Uni Iso 45001, riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro.

A un triennio dal raggiungimento delle prime certificazioni, l’Azienda è stata valutata dall’ente certificatore RINA con un’analisi dell’intero sistema di gestione aziendale che ha evidenziato l’assenza totale di non conformità, confermando l’aderenza agli standard internazionali richiesti.

L’audit sull’Azienda ha messo in evidenza, riferisce l’Atp, «l’elevato livello di gestione della sicurezza dei lavoratori, la qualità e l’efficienza della flotta aziendale, la pianificazione e progettazione del servizio di trasporto pubblico e il sistema evoluto di monitoraggio e manutenzione dei mezzi».

L’applicazione di strumenti digitali per la tracciabilità delle anomalie e la gestione tempestiva degli interventi ha poi consolidato l’efficienza operativa. «Questo importante traguardo – sottolinea il Presidente Alessandro Zara – è il frutto dell’impegno quotidiano di tutto il personale, che con professionalità e responsabilità contribuisce a mantenere elevati standard di qualità, sicurezza e rispetto dell’ambiente sotto la guida autorevole del Direttore Generale Roberto Mura. La ricertificazione rappresenta per ATP uno stimolo a proseguire nel percorso di innovazione e miglioramento continuo, per rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze del territorio».

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