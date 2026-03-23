Sassari, arrestato spacciatore di cocainaGestiva in casa lo smercio della droga destinata ogni giorno a diversi tossicodipendenti
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Presunto spacciatore arrestato a Sassari.
Nei giorni scorsi la polizia di Stato ha fermato un sassarese che, secondo le accuse, gestiva nella propria abitazione lo smercio di cocaina destinato ogni giorno a diversi tossicodipendenti.
Gli agenti della squadra mobile, dopo averlo pedinato, lo hanno bloccato mentre si trovava a bordo della propria auto, trovando un involucro con 25 grammi di cocaina.
La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire 50 grammi della stessa sostanza, 16.000 euro in banconote di vario taglio, due bilancini di precisione e tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi.
L'indagato si trova agli arresti domiciliari.