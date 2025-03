Ennesimi disagi a Sassari nell’erogazione dell’acqua. Martedì 18 marzo, riferisce l’Enas, Ente acqua della Sardegna, si dovrà eseguire un intervento urgente di manutenzione straordinaria lungo l’acquedotto Coghinas 2 che rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale (al servizio di Sassari, Porto Torres e Stintino), Castelsardo (al servizio anche di Tergu) e da circa un mese anche il potabilizzatore di Pedra Majore (al servizio di Valledoria, Badesi, Santa Maria Coghinas, Viddalba e Trinità d’Agultu) di norma rifornito da un’altra linea dell’Enas, il “Coghinas 1”, attualmente interessata da lavori di manutenzione.

Per quanto riguarda Sassari mancherà l’acqua dalle 6 di martedì alle 8 di mercoledì nei quartieri del Centro Storico, Monte Rosello basso, Sacro Cuore, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Porcellana e Piandanna, alimentati da Truncu Reale. Acqua invece h24 nei quartieri forniti dalla condotta a gravità di Monte Fiocca: Li Punti, San Giovanni, Sant’Orsola, Caniga, La Landrigga, Bancali, Ottava, San Quirico, San Giorgio, Predda Niedda e il carcere di Bancali. Chiusure notturne, martedì 18 marzo dalle 18 alle 6, mercoledì e giovedì dalle 23 alle 6, nelle zone alimentate dal Serbatoio Quota 300 di Serra Secca, e si parla di Luna e Sole, Prunizzedda e Monte Rosello Alto e Carbonazzi. Nelle zone alimentate dal serbatoio di Via Milano, con potabilizzatore del Bidighinzu e integrazione da Truncu Reale attraverso il sollevamento di Ponte Rosello (Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Tingari, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Monte Furru Valle Gardona e Gioscari) saranno effettuate chiusure notturne dell’erogazione domenica 16 marzo dalle 23 alle 6 del giorno successivo per accumulare quante scorte nel serbatoio, martedì dalle 16 alle 6, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 23 alle 6 per ricostituire i livelli dopo l’interruzione legata ai lavori dell’Enas.

Per evitare ulteriori chiusure, nello stesso giorno, si faranno questi interventi: installazione di nuove apparecchiature di regolazione della rete idrica nel quartiere di Li Punti; manutenzione straordinaria con la sostituzione di un pezzo speciale nella condotta “Ramo Ottava”; manutenzione straordinaria con la sostituzione di un pezzo speciale nella condotta “Ramo Nurra”. A Porto Torres chiusura dell’erogazione dalle 6 di martedì alle 10 di mercoledì. Per evitare successive chiusure è stata programmata per la stessa giornata un intervento di manutenzione straordinaria della condotta di via Vittorio Emanuele. A Stintino invece in centro l’erogazione è garantita dalle scorte accumulate nei serbatoi d’accumulo comunali. Pozzo San Nicola e Agro: Chiusura dell’erogazione dalle 14 di martedì alle 12 di mercoledì. Alghero: attivata l’alimentazione dal Cuga per il potabilizzatore di Monte Agnese: non saranno effettuate restrizioni. Castelsardo: Chiusura dell’erogazione dalle 6 di martedì alle 10 di mercoledì. Tergu e Viddalba: l’erogazione sarà garantita dall’utilizzo di pozzi locali. Valledoria: chiusura dell’erogazione dalle 16 di martedì alle 11 di mercoledì. Santa Maria Coghinas, Badesi e Trinità d’Agultu: Chiusura dell’erogazione dalle 13 di martedì alle 11 di mercoledì.

