Ancora disagi a Sassari per l’acqua. Dopo l’intervento di mercoledì di Enas, con la sospensione per 24 ore dell’erogazione idrica nel potabilizzatore Abbanoa di Truncu Reale, sono in corso ulteriori regolazioni della rete idrica di Sassari per riportare di nuovo il servizio a pieno regime.

Ieri i tecnici di Abbanoa hanno visto ancora livelli non ottimali nel serbatoio di via Milano al servizio della zona alta di Sassari (Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Tingari, Monte Rosello medio, Sassari 2, Porcellana Alta, Badde Pedrosa, Valle Gardona e Gioscari).

Diversi i cali di pressione, soprattutto per le utenze nei piani alti degli edifici e nei tratti terminali di rete, a causa dei bassi livelli accumulati. Per questo motivo, è necessario fare due chiusure notturne dell’erogazione per venerdì 7 e domenica 9 marzo 2025: dalla mezzanotte fino alle 6 della mattina successiva.

© Riproduzione riservata