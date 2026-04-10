Colpita nella notte a Sassari la concessionaria di auto in viale Porto Torres. L’allarme è scattato poco dopo le 3:30, quando un passante ha notato le prime fiamme provenire da un’auto in esposizione e ha subito allertato i soccorsi.

Sul posto l’intervento dei vigili del Fuoco che, nonostante il tempestivo intervento, non sono riusciti a fermare il rogo prima che questo coinvolgesse nove autovetture della rivendita.

Supportati da mezzi aggiuntivi i pompieri hanno lavorato per circa due ore prima di riuscire a domare completamente le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Presenti per le verifiche anche i carabinieri, il rogo di probabile origine dolosa.

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