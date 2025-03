A Sassari il quartiere di Monte Rosello Alto è diventato una centrale di furti. Anche ieri notte un altro residente della zona si è trovato con il finestrino della propria autovettura sfondato con una pietra dai soliti ignoti che si sono portati via un portafoglio e un borsello nero. «Solo documenti- riferisce il proprietario- ma è una grande scocciatura».

Intanto però si moltiplicano episodi simili tra via Manzoni e via Sulcis e strade limitrofe, con un crescendo di autovetture danneggiate, spaccate, date alle fiamme o direttamente rubate come è successo di recente in via Prati.

E nonostante alcuni arresti compiuti di recente di persone che si presumono coinvolte in queste azioni, il fenomeno procede inarrestabile. Ora il sentimento generale è di paura da parte dei residenti che non sanno più dove parcheggiare.

© Riproduzione riservata