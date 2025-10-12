Adolescente picchiata a Sassari. L’episodio risale ai giorni scorsi quando la giovane, in stato di choc, chiama la madre rivelandole di essere stata aggredita da un ragazzo. Quando la donna raggiunge la minore vede gli ematomi sulla faccia della figlia e chiama il 118 e la polizia di Stato. Intanto la teenager racconta di essere stata colpita con i pugni sulla testa e in volto. Una violenza che la fa cadere a terra e, nonostante questo, riferisce, il giovane continua ad aggredirla dandole dei calci sul capo. La ragazza viene portata al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata dove le sarebbe stato riscontrato un trauma cranico. Nei giorni successivi a quanto accaduto la madre della presunta vittima avrebbe presentato denuncia in questura.

