«È dovere di tutti proteggere i nostri cari, soprattutto se inseriti nelle categorie più a rischio e la chiave di volta è rappresentata dalla vaccinazione. È un obbligo morale. Per chi non vuole vaccinarsi non viene meno l’obbligo e il dovere di proteggere anziani e fragili non esponendoli al rischio e adottando tutte le precauzioni igieniche necessarie».

L’invito a vaccinarsi contro il Covid e l’influenza è rivolto ai cittadini dal presidente dell'ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Sassari, Nicola Addis, che ribadisce come l’influenza non vada sottovalutata.

«Il virus Covid purtroppo non è scomparso - aggiunge Addis - circola ancora tra noi, e con la scomparsa delle regole di tracciamento e isolamento non abbiamo dati certi, ma a giudicare dal numero di tamponi acquistati è facile intuire che sia in aumento».

Diversi studi pubblicati attribuiscono all’influenza e alle sue complicanze un numero di 8000 morti ogni anno in Italia.

«Per fortuna i gravi sintomi, soprattutto alle basse vie respiratorie con terribile insufficienza respiratoria che riempivano le terapie intensive e in molti casi portavano alla morte, ora sono attenuati, ma mi sento di richiamare i cittadini alla responsabilità per tutelare i più deboli».

