Grande il cordoglio a Sassari per la morte di Pierpaolo Fiori, noto sommelier isolano. Il sessantaseienne è scomparso oggi nel capoluogo turritano dove era nato lasciando una moglie e due figli. Aveva iniziato come agronomo ed esperto di frutticoltura per poi divenire, nel tempo, un professionista dell’enologia.

«È entrato nell’Associazione Italiana Sommelier nel 1989», ricorda Roberto Dessanti, ex presidente dell’Ais, «e teneva per noi dei corsi di viticoltura e di sommelier».

Un sapere il suo che si era evoluto nel tempo tanto da farlo diventare il responsabile dello stand Sardegna al VinItaly, l’importante manifestazione nazionale dedicata ai vini e ai distillati. Fiori, stimato dipendente dell’Agris, l’Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura, era anche ammirato per la sua preparazione enologica. «Infatti assunse l’incarico di curatore per 11 anni, dal 2014», continua Dessanti, «della Guida dei Vini per quanto riguardava l’isola. Un compito delicato per cui aveva ricevuto il rispetto di tutti perché, oltre al sapere specifico, nessuno avrebbe mai potuto metterne in dubbio l’onestà».

Chi l’ha conosciuto ne descrive «l’autorità innata e il suo essere un perfezionista nella materia» sottolineando l'enorme perdita per il settore.

© Riproduzione riservata