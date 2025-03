Sassari accoglie altri sette studenti di Intercultura. Adolescenti che hanno scelto il capoluogo turritano per trascorrere una settimana in una città diversa da quella dove stanno vivendo il loro anno in Italia, ospitati da una famiglia e inseriti in una scuola locale dallo scorso settembre.

Dal 29 marzo al 5 aprile i giovani, guidati dai volontari del Centro Locale di Sassari, potranno conoscere un altro istituto scolastico, nuovi stili e luoghi di vita ed essere accolti da un’altra famiglia. I ragazzi che hanno scelto Sassari sono Angelina da Hong Kong, Julia dalla Polonia, Mariela dal Costa Rica, Angela dal Messico, Tae dalla Thailandia, Mayra e Yagiz dalla Turchia; e arriveranno dai Centri Locali di Perugia, Empoli, Rimini, Pisa, Venezia, Treviso e Bari. Nel corso della loro permanenza conosceranno la storia nuragica della Sardegna visitando il Nuraghe di Santu Antine e quella medioevale con il giro turistico del borgo di Castelsardo.

Poi si sposteranno verso le Grotte di Nettuno e i parchi di Punta Giglio e Porto Conte, passeggiando in seguito nel Centro Storico di Sassari, dove i ragazzi conosceranno il Sindaco a Palazzo Ducale. Un aspetto della visita sarà quello didattico e sono in programma previsti momenti di incontro e di confronto interculturale al Liceo Artistico Filippo Figari dove i ragazzi seguiranno i laboratori di pittura e scultura.

