Ancora ladri di merendine nel plesso di via Camboni nel quartiere di Li Punti a Sassari. Ieri notte alcuni ignoti sono penetrati nella scuola di infanzia usando il vasistas. Una volta all’interno hanno sottratto materiale per le pulizie, gli scottex e generi alimentari come cracker, pacchi di biscotti e frutta.

Proprio quest’ultima è stata consumata in loco dai ladri che hanno lasciato per terra le bucce di quanto mangiato. Avevano tra l’altro portato all’interno diverse buste con cui intendevano prelevare scorte ingenti ma, forse disturbati, sono scappati senza riuscirci. “Questi gesti- denuncia la dirigente scolastica- turbano la routine della scuola e creano disagi enormi, anche ai genitori”. Sul posto è giunta la polizia di Stato che sta indagando per trovare i responsabili.

“Per fortuna il personale scolastico è molto efficiente ed è riuscito a rimettere tutto a posto, pulendo e disinfettando, consentendo così l’ingresso dei bambini alle 11”. Intanto, visti i continui furti nelle scuole sassaresi, cresce l’allarme per quanto di prezioso potrebbero rubare i malintenzionati.

