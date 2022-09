Una bombola di gas ha rischiato di provocare un incendio in una casa in località Maccia d'Agliastru a Sassari. Intorno alle 20.10 i Vigili del Fuoco sono intervenuti in località per l'incendio di una bombola in una veranda privata. All'arrivo della squadra i pompieri hanno provveduto all'estinzione delle fiamme e al raffreddamento della bombola stessa e alla sua messa in sicurezza. L'intervento ha scongiurato danni a persone e a beni immobili. Nessuna persona è rimasta ferita.

© Riproduzione riservata