il rogo
13 agosto 2025 alle 08:42aggiornato il 13 agosto 2025 alle 09:01
Sassari, a fuoco un riparo per senza fissa dimoraL’incendio alle 6 del mattino in uno stabile disabitato
Abitazione incendiata alle 6 di questa mattina a Sassari. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Giuseppe De Martini, con un'autopompa ed un'autobotte.
Lo stabile risulta disabitato ed utilizzato saltuariamente come riparo per senza tetto. Non si segnalano feriti, sul posto anche i Carabinieri di Sassari.
