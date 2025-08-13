Abitazione incendiata alle 6 di questa mattina a Sassari. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Giuseppe De Martini, con un'autopompa ed un'autobotte.
Lo stabile risulta disabitato ed utilizzato saltuariamente come riparo per senza tetto. Non si segnalano feriti, sul posto anche i Carabinieri di Sassari.

