Ben 500 mila euro saranno destinate alla riqualificazione dell'ufficio postale e del centro sociale di Campanedda, frazione agricola della Nurra di 1100 abitanti, appartenente al comune di Sassari, ma a soli 8 km da Porto Torres.

L'ufficio postale e il centro sociale sono ubicati nella medesima costruzione, che inizia a mostrare i segni del tempo, pur sempre rappresentando nel borgo un importante punto di riferimento. Ora alcuni locali saranno messi a norma e l'intera struttura sarà più moderna e funzionale.

I fondi finanziari per le opere sono stati attinti dall'ex Giunta Sanna dalle risorse della rete metropolitana, a cui l'attuale Amministrazione guidata da Nanni Campus ha dato corso con la redazione di progetti esecutivi.

La borgata di Campanedda, tra quelle della Nurra, risulta certamente le più curate e si presenta complessivamente in ordine e ben pulita, con giardini e prati in ottimo stato. Recentemente a Campanedda è stato realizzato anche un campo sportivo con manto in erba sintetica e nuovo impianto di illuminazione. La squadra locale milita nel campionato di Prima categoria.

© Riproduzione riservata