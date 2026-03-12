Sono ripresi i lavori per la riqualificazione della passeggiata La Scala nel centro urbano di Sennori. L’intervento ha richiesto tempi supplementari a causa della necessaria revisione della soluzione inizialmente prevista dal progetto: l’installazione di un parapetto con ringhiere in ferro avrebbe infatti limitato la visuale del panorama e impedito l’utilizzo delle sedute.

Per garantire un risultato di maggiore qualità, dopo diversi approfondimenti progettuali, si è scelta una soluzione migliorativa: un parapetto in cristallo che consentirà di salvaguardare la funzione delle sedute e, allo stesso tempo, assicurare una visuale ampia e libera sul panorama. Nell’area sarà potenziato il sistema di videosorveglianza, ma l’amministrazione invita l’intera comunità a rispettare e tutelare l’opera che appartiene a tutti i cittadini.

I lavori saranno completati a breve anche con l’installazione delle ringhiere lungo le discese delle scale e nell’area sottostante la passeggiata, che sarà chiusa fino al completamento dell’opera che presto verrà restituita alla cittadinanza con la sua funzione originale di passeggiata, luogo di ritrovo e affaccio privilegiato sul territorio.

