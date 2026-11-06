Incidente stradale a Putifigari, questa mattina intorno alle 8, sulla provinciale 12, dove è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Alghero. Il conducente dell’auto coinvolta, dopo aver affrontato una curva ha perso il controllo e ha finito la sua corsa su un fianco.

La squadra dei caschi rossi intervenuta sul posto, ha collaborato con il personale del 118 per estrarre dall’abitacolo la persona ferita che, dopo le prime cure, è stata trasferita al Pronto Soccorso del Santissima Annunziata di Sassari per ulteriori controlli. Subito dopo, è stato messa in sicurezza la vettura e l’intera area. Sul posto i carabinieri di Putifigari, l’ambulanza medicalizzata di Alghero e il 118.

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