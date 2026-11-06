Inizia sabato 7 novembre nello Spazio TEV di Via De Martini 15 a Sassari la rassegna autunnale di Theatre en vol “Non è solo teatro”. Le tematiche degli spettacoli apporteranno elementi per la riflessione del rapporto dell’umano con l’ambiente, con le proprie passioni, con la costruzione della società. Muovendosi tra letteratura e natura, la rassegna offrirà spunti di riflessione per attuare un’inversione di rotta generale guadagnando coscienza di sé, coscienza ambientale, coscienza dell’Altro.

Il calendario prevede tre incontri per bambini e famiglie, fissati per le 17, e tre incontri per un pubblico più adulto, fissati per le ore 20.30.

Primo incontro domani con “Wunderkammer – La camera delle meraviglie”, l’associazione Il Colombre di Sassari farà da guida in un viaggio attraverso i misteri e i fenomeni scientifici più affascinanti della storia e della letteratura. Per bambini dai 7 anni in su ed eventuali adulti accompagnatori.

Domenica 8 novembre alle ore 17 “Ciuffetto Rosso” di Anfiteatro Sud di Capoterra con Francesco Civile e Federica Zucca. Una fiaba moderna ambientata in un bosco sardo minacciato da ruspe e businessmen. Venerdì 20 novembre alle 20.30 “Io non lo so cosa sia giusto” di e con Stefano Ledda del Teatro del Segno di Cagliari. Un recital omaggio a Sergio Atzeni, con Tancredi Ermanno Emmi al contrabbasso e Juri Deidda al sassofono. Dai 14 anni.

Gli altri spettacoli sono “Romeo e Giulietta” di Teatrop di Lamezia Terme (21 novembre); “Paesaggi interrotti” di Carovana SMI di Cagliari (4 dicembre); “Paradise Now” di Theatre en vol & dicembre).

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