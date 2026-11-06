Il Comune di Castelsardo emana un provvedimento per affrontare la carenza di loculi al cimitero comunale in vista degli interventi di ampliamento. La sindaca Maria Lucia Tirotto ha firmato un’ordinanza, che dispone la temporanea requisizione provvisoria dei loculi cimiteriali non utilizzati fino al 31 gennaio 2027. La disposizione è necessaria al fine di garantire gli spazi per eventuali sepolture che si rendano necessarie mentre vengono conclusi i lavori di realizzazione dei nuovi loculi. Il Comune ha infatti già affidato i lavori per la realizzazione di 56 nuovi posti salma, come primo lotto di un progetto che prevede il successivo ampliamento del cimitero.

Un intervento che consentirà di evitare situazioni di emergenza, considerata la necessità di offrire nuovi spazi nella struttura comunale. Entro la fine del prossimo gennaio, quindi, l’ordinanza perderà efficacia e nel caso in cui i lavori terminassero in anticipo, verrà revocata prima della scadenza. L’ordinanza ha carattere di urgenza proprio per far fronte alla indisponibilità degli spazi esistenti nel cimitero e per garantire ancora per qualche mese la sepoltura provvisoria delle ultime salme nelle celle che risultano attualmente non occupate.

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