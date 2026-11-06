Un riconoscimento impossibile. Sono state assolte, ieri in tribunale a Sassari, due donne imputate per furto in due abitazioni a Sennori nel 2021. Secondo le accuse la 50enne e la 43enne, entrambe di origine jugoslava, avrebbero rubato in un caso tre orologi del valore di mille euro e, nell’altro, dei gioielli stimati 1400 euro.

Le due sarebbero state viste da alcuni vicini aggirarsi vicino alle case ma nessuno però le aveva scoperte compiere l’atto. Si era arrivati a loro attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza che le avevano riprese mentre viaggiavano su un’auto poi trovata in un campo rom. Nessuno però le aveva viste in faccia con certezza a Sennori e poteva assicurarne il riconoscimento.

In udienza il pm Antonio Piras aveva sollecitato una condanna a 2 anni e 8 mesi mentre gli avvocati della difesa, Salvatore Masia e Marco Palmieri, avevano sostenuto come non ci fossero prove a carico delle loro clienti. Ieri la decisione della giudice Marta Guadalupi che le ha assolte entrambe per non aver commesso il reato.

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