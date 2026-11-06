Nell’ambito del servizio di igiene urbana ambientale gestito in forma associata, l’Unione dei Comuni dell’Anglona e della Bassa Valle del Coghinas ha segnalato alcune criticità riscontrate nei contenitori stradali destinati alla raccolta degli oli da cucina e degli abiti usati. In particolare, sono stati rilevati frequenti conferimenti non corretti, con la presenza di rifiuti estranei rispetto alle tipologie previste, oltre all’abbandono di materiali all’esterno dei contenitori. L’Unione dei Comuni sottolinea come una corretta differenziazione è fondamentale per evitare la contaminazione delle frazioni recuperabili, contenere i costi di smaltimento e contribuire al decoro del territorio.

L’invito è rivolto alla cittadinanza affinché presti la massima attenzione alle modalità di conferimento, utilizzando i contenitori esclusivamente per i materiali cui sono destinati. Le informazioni sulle corrette modalità di conferimento sono disponibili nelle locandine informative predisposte dall’Unione dei Comuni dell’Anglona e della Bassa Valle del Coghinas, perché ogni gesto corretto da parte di ciascuno contribuisce a una raccolta più efficace e a un territorio più pulito.

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