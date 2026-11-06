Torna Martis in poesia e mette al centro Grazia DeleddaLa giornata curata dall'Istituto Bellieni propone laboratori, uno spettacolo e il concerto del Tenore di Bitti
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Una giornata dedicata al paese, alla poetica dello spazio e alla memoria. Sabato 14 novembre torna Martis in poesia, evento curato dall’Istituto Camillo Bellieni. Al centro dell'appuntamento ci sarà la figura di Grazia Deledda, approfondita attraverso quattro laboratori per tutte le età che anticiperanno i temi della “Rivolta dell’oggetto” di Michelangelo Pira, cuore tematico dello spettacolo serale.
La giornata Is.Be, inserita nel calendario della sesta edizione di Ethno’s – Festival Letterario, prende il via alle 9.30 al Museo Paleobotanico di Corso Umberto I con il primo laboratorio a cura di Immacolata Salis, riservato ai partecipanti dagli 11 ai 14 anni dal titolo “Storie scolpite nella pietra”. Alle 11.30 il tema affrontato saranno gli “Oggetti custodi di memoria” sotto la conduzione di Daniela Masia Urgu.
Alle 15.30 il laboratorio a tema “Custodi del tempo” con Immacolata Salis anticiperà quello delle 17.30 con Daniela Masia Urgu sul “Simbolismo in Deledda” entrambi rivolti ad un pubblico adulto.
Alle 21, al Centro Polivalente “Migaleddu” in Zona 167, andrà in scena “Sos Sinnos”, uno spettacolo dal vivo tratto dall'omonimo romanzo di Michelangelo Pira. La produzione, scritta e interpretata da Giovanni Carroni vedrà sul palco la straordinaria partecipazione del Tenore di Bitti “Mialinu Pira” e l'accompagnamento delle musiche dal vivo del maestro Mauro Mibelli.