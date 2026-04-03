Un milione e 200mila euro per la realizzazione della rete in fibra ottica nel centro storico di Sassari.

Una iniziativa illustrata oggi, a Palazzo Ducale, dal sindaco Giuseppe Mascia, dall’assessore alla Programmazione, Giuseppe Masala, e da Simone Dore, Ceo di Nexim, la società incaricata dell’operazione e che sta investendo la cifra citata. Sarà maggio il mese di inizio per il cablaggio della città murata, esclusa da un passaggio fondamentale per lo sviluppo urbano, in particolare economico.

Nexim attiverà il servizio gratis per le aziende che hanno sede in centro storico prevedendo un canone agevolato per i primi 24 mesi. Nexim ha un cuore sassarese, perché del capoluogo turritano sono i fondatori, ma ha ormai ramificazioni nel settore delle telecomunicazioni fin negli Stati Uniti e sedi a Milano e New York. Interconnessa con i principali nodi europei e sistemi di trasporto internazionale, sta per far calare un’operazione definita «strategica» e che si aggiunge alla nascita del primo datacenter cittadino da 380 mila euro, con collegamenti diretti verso infrastrutture europee e cavi sottomarini internazionali per un investimento pari a 470 mila euro.

“L’intervento- spiega Dore- che sarà improntato a criteri di chiarezza, verificabilità e coerenza con gli elementi tecnici dichiarati, è inserito nel contesto di una rete a scala nazionale e internazionale già operativa”. “Si lavora- afferma il primo cittadino- per creare le condizioni favorevoli all’insediamento di nuovi residenti e all’arrivo di nuovi investimenti, in particolare in ambiti in cui l’immaterialità la fa da padrone, come l’ict”.

“Questo progetto è un atto di coraggio e di fiducia rispetto al futuro di Sassari – riferisce Masala - un progetto che parla di tecnologia, ma che parla soprattutto di persone, di comunità, di opportunità e che finalmente risolve un gap di cui il centro storico patisce gli effetti da oltre dieci anni”.

Proprio l’assessore sottolinea come “mentre il resto della città navigava in banda ultralarga, i residenti e le attività della città storica sono rimasti fuori, nonostante le petizioni e le lamentele dei diretti interessati”. Ma oggi, “questa storia finisce grazie a un investimento da 2 milioni di euro per il cablaggio in fibra ottica 10G del centro storico di Sassari – annuncia – che nei nostri auspici si tradurrà in opportunità occupazionali e nuova economia”.

“Il Comune si impegna a facilitare tutte le interlocuzioni necessarie per favorire la realizzazione dell’opera e per fare sì che l’intervento lasci questa parte della città in condizioni migliori di quelle attuali – concludono sindaco e assessore – vigileremo affinché che questo progetto possa realizzarsi nei tempi previsti e con il minor impatto possibile sulla vita quotidiana dei cittadini”.

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