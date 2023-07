Aprirà presto il nuovo ufficio postale nella borgata di Santa Maria La Palma. «È un nuovo impegno mantenuto con i residenti dell'agro e con la città - sottolinea il sindaco Mario Conoci - la firma odierna garantirà la riapertura di un servizio essenziale per tutte le borgate».

L'Amministrazione comunale di Alghero, dopo aver individuato un immobile idoneo per dimensioni, conformazione degli spazi e adeguata luminosità da destinare a Poste Italiane, ha provveduto alla stipula del contratto d'affitto a cui seguiranno i lavori di allestimento, ad opera di Poste, e la successiva apertura dell'ufficio ubicato in via Sila 41.

La precedente sede, di proprietà della Regione Sardegna, era inagibile e così la comunità di Santa Maria La Palma è rimasta per molti mesi senza il servizio. A breve i residenti avranno un nuovo ufficio a cui rivolgersi.

«Si riducono le distanze tra residenti nell'agro e città, garantendo una presenza più capillare sul territorio comunale di servizi di pubblica utilità, con ricadute positive per cittadini e turisti», rimarca Giovanna Caria, alla guida dell'assessorato al Demanio che ha seguito l'intero iter, che porterà anche alla valorizzazione dell'immobile fino ad oggi inutilizzato.

© Riproduzione riservata