Il Comune di Santa Maria Coghinas può contare sui fondi pari a un milione e 830mila euro già disponibili da investire subito per la realizzazione del primo lotto funzionale del palazzetto dello sport nella cittadella dello sport e della salute, una struttura inaugurata nell’ottobre dello scorso anno.

Un altro passo nella costruzione e valorizzazione degli impianti sportivi. I lavori per la realizzazione del nuovo palazzetto dovranno essere avviati entro il 30 giugno 2024 e il costo totale dell'opera ultimata, comprese le sistemazioni esterne sarà di oltre 3milioni di euro. Un sogno che si è avverato per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pietro Carbini.

Il palazzetto lungo 46 metri per 32 metri di larghezza, dotato di oltre 20 metri quadri di spogliatoi sarà adeguato a tutte le discipline sportive, un servizio di alto livello per la comunità sportiva e per le associazioni locali, alle quali offre la possibilità di organizzare tornei e manifestazioni di importanza regionale e nazionale.

