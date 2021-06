Ampliato il parcheggio della cittadella sportiva di Santa Maria Coghinas. In una zona che era sterrata sono stati posati 1700 mq di asfalto e sono in ultimazione anche le reti di recinzione. 70mila euro la somma investita dall'Amministrazione comunale (compresa la progettazione), direttamente dal proprio bilancio.

Ora la cittadella sportiva, che comprende stadio di calcio in erba sintetica, campo di padel e campi di calcetto, sarà più fruibile e funzionale. "L'area in oggetto non sarà utilizzata solo per parcheggiare - commenta il sindaco di Santa Maria Coghinas Pietro Carbini - Ma potrà anche servire per altre attività. Ad esempio è stata usata pochissimi giorni fa come parte della logistica in una tappa del Rally mondiale".

Sempre per quanto riguarda la cittadella sportiva di Santa Maria Coghinas, è in via di definizione il progetto esecutivo per la costruzione di un palazzetto dello sport, che sarà utilizzato per varie discipline ed eventi culturali e di spettacolo.



