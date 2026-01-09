Visto che la Finanziaria 2026 introduce la possibilità per i Comuni di adottare forme di definizione agevolata dei tributi locali, offrendo ai cittadini strumenti concreti per sanare la propria posizione debitoria e garantendo agli enti entrate certe e programmabili, il presidente della commissione Ambiente, Christian Mulas, spera che l’amministrazione di Alghero aderisca a queste misure.

«La rottamazione delle cartelle comunali rappresenta una grande opportunità per le famiglie algheresi che, pur trovandosi in difficoltà, vogliono regolarizzare la propria posizione. È una misura di responsabilità che consente al Comune di recuperare risorse importanti in modo programmato e sostenibile, evitando interventi di forza e andando incontro ai bisogni reali delle persone», dichiara il consigliere comunale Christian Mulas. L’auspicio del componente di maggioranza, dunque, è che il Comune di Alghero valuti con attenzione l’introduzione della definizione agevolata dei tributi locali, «nell’interesse dei cittadini e di uno sviluppo comunitario più armonico». «Una misura di grande civiltà e responsabilità, fortemente voluta dalla Lega e da Matteo Salvini».

Anche Michele Pais, consigliere comunale della Lega, accoglie con soddisfazione le norme della Finanziaria 2026, «in un momento di forte difficoltà sociale certificata dai dati Caritas». La legge consente agli enti locali di introdurre forme autonome di definizione agevolata dei tributi. «Strumenti di equità - afferma Pais - che permettono di recuperare crediti senza schiacciare chi è in difficoltà».

Il consigliere della Lega annuncia che chiederà l’adesione alla rottamazione nel prossimo bilancio comunale «per tutelare in particolare i cittadini più fragili».

