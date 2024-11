«Lavoro come meccanico, ma il mio sogno è specializzarmi nel settore della meccanica e i motori e frequentare un corso di laurea. Una opportunità che mi è stata offerta anche da questo premio, per questo mi sento di ringraziare il Rotary club di Porto Torres». Viso candido e la determinazione di chi ha appena concluso un percorso scolastico, Umberto Morabito, studente turritano di 20 anni, si è diplomato nella scorsa annualità all’Istituto professionale Ipia “Paglietti” e venerdì scorso ha ricevuto il “Premio Nicola Parodi”.

Riconoscimento assegnato ogni anno dal Rotary Club Porto Torres allo studente più meritevole. La premiazione è avvenuta all’Hotel Libyssonis, alla presenza del dirigente scolastico, Daniele Taras, davanti ai soci del club e al presidente Fernando Ruberti, il quale ha consegnato personalmente il riconoscimento in memoria di Nicola Prodi, studente modello e brillante ingegnere, nonché uno dei fondatori del Rotary club locale, scomparso prematuramente nel 1996 a 41 anni.

Nelle parole del figlio, Pompilio Parodi, l’ammirazione verso il padre «che non ho avuto la fortuna di conoscere bene, ero troppo piccolo ma di lui mi restano i racconti degli amici del Rotary», ha detto in collegamento da Milano. «In particolare ricordo una frase che mi disse il medico Puggioni: "Tuo padre non abbandonerà mai un amico, è sempre stato così fin da piccolo”». Durante la cerimonia la premiazione a Leonetto Conti, ex presidente e socio del Rotary locale, uno spillo con una Paul Harris a due zaffiri, in qualità di riconoscimento per l'impegno profuso negli anni. Nell'incontro anche la presentazione di Sara Saarinen, la giovane studentessa finlandese, ospite della famiglia Calvia di Porto Torres che ha aderito allo scambio giovani organizzato con il Rotary International, una iniziativa che promuove il Distretto 2080 per arricchire lo scambio culturale, sociale ad integrazione dell’amicizia.

