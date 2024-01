Balli, musica e divertimento per grandi e piccoli con “La Befana in piazza” la festa in programma a Porto Torres in piazza Umberto I a partire dalle 15 del 6 gennaio. Il ricchissimo pomeriggio, curato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune, prevede alle 15:30 l’esibizione della scuola di ballo “Moving Soul” di Porto Torres. Alle 16.30 arriveranno in piazza le befane, non a cavallo delle due e delle quattro ruote dei soci del Vespa Club e del Sardinia Extreme OffRoad Club di Porto Torres.

Alle 17 poi, la Pro Loco distribuirà le calze della Befana con dolci e caramelle per i bambini presenti. Alle 18 sarà la volta dello spettacolo del comico Giuseppe Masia e, infine, alle 19 salirà sul palco la tribute band “Queen in Rock” che offrirà uno concerto dedicato alla storica band di Freddy Mercury.

L’evento chiuderà il calendario del Natale turritano, promosso dall’amministrazione comunale, che ha animato la città per tutto il periodo natalizio con oltre 30 appuntamenti tra concerti, spettacoli, mostre, laboratori, incontri letterari, premiazioni, trekking urbani, parate, eventi engastronomici e iniziative solidali. L’atmosfera natalizia è stata creata grazie al contributo di associazioni, enti, commercianti e privati cittadini.

