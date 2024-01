Abbanoa ha aggiudicato le due maxi-gare d’appalto per un totale di 30 milioni di euro, relative alla realizzazione del collettore fognario di Platamona a Sorso e del nuovo schema fognario di Castelsardo e Lu Bagnu.

Si tratta di interventi fondamentali che porteranno alla realizzazione di opere attese da decenni che rivestono la massima priorità nel piano degli investimenti portato avanti dal consiglio d’amministrazione di Abbanoa guidato dal presidente Franco Piga. Lo scorso anno i progetti predisposti da Abbanoa erano stati ammessi a finanziamento dal Ministero delle Infrastrutture nell’ambito della Missione “Rivoluzione verde e transizione ecologica” di assegnazione dei fondi Pnrr.

I lavori inizieranno nei prossimi mesi, appena ottenute tutte le autorizzazioni relative all’avvio dei cantieri.

Platamona - Nella fascia costiera di Sorso sarà realizzato un nuovo collettore fognario di quasi 7 chilometri intervallato da otto stazioni di sollevamento. Partirà dalla piazzetta Abbacurrente per poi proseguire lungo via della Torre e via degli Oleandri fino alla rotatoria con la strada provinciale 81 dove è presente un collettore fognario già realizzato. Le opere consentiranno di convogliare i reflui prodotti negli insediamenti turistici presenti nel litorale di Platamona verso il nuovo depuratore consortile di Sorso.

Castelsardo - Abbanoa interverrà non solo per cambiare l’intero schema fognario e depurativo del centro abitato, ma anche della frazione di Lu Bagnu. La parte est del centro abitato scaricherà i propri reflui verso una nuova stazione di sollevamento nel lungomare Colombo mentre la parte ovest convoglierà alla stazione di sollevamento che sarà realizzata all’ingresso del centro all’altezza della piazzetta sulla Statale dell’Anglona. Entrambe le stazioni scaricheranno a loro volta in una condotta che porterà a una vasca di disconnessione sotto piazza Panedda. Da qui i reflui di tutto l’abitato saranno convogliati verso il nuovo depuratore tramite una condotta di oltre due chilometri. Un’altra condotta, sempre di oltre due chilometri, convoglierà i reflui di Lu Bagnu dove sarà realizzata una stazione di sollevamento in via Venezia. Il nuovo depuratore sarà realizzato a monte di Lu Bagnu in prossimità della strada provinciale 90. Avrà una capacità di circa25mila abitati equivalenti e un sistema di trattamento avanzato, basato su fanghi attivi con l’inserimento di reattori a membrane.

