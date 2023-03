«Basta ritardi. Lo svincolo per Ozieri non può attendere».

Lo dichiara il consigliere regionale della Lega, Ignazio Manca, che ha presentato un'interrogazione in Consiglio regionale.

«La richiesta fatta nel 2020 dal comune di Ozieri per ripristinare, come da progetto iniziale, la rampa di uscita nello svincolo di Martis in direzione Ozieri, a tutt’oggi, non ha ancora avuto l’esito sperato - ha aggiunto Manca -. La mancata realizzazione della rampa continua a destare malumori e proteste non solo tra i cittadini ma anche tra gli amministratori locali e quanti quotidianamente percorrono la statale in direzione Sassari».

«La realizzazione dello svincolo renderebbe di fatto più fluida la viabilità verso Logudoro, Monteacuto, Goceano e Nuorese e, soprattutto, faciliterebbe l’accesso verso l’ospedale di Ozieri - conclude Manca -. Ritengo che la realizzazione di quest’opera, non più procrastinabile, meriti una particolare attenzione sia per rendere maggiormente funzionale la viabilità, che per venire incontro delle esigenze del territorio».

