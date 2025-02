Chiuso, nella giornata di ieri a Sassari, un circolo privato del centro storico su disposizione del questore della provincia Filiberto Mastrapasqua.

A motivare il provvedimento una serie di episodi, tra cui una rissa recente, e il fatto che il locale venisse frequentato da pregiudicati. Pochi giorni fa le forze dell’ordine sono dovute intervenire a sedare una baruffa a cui stavano partecipando 30/40 persone.

Il questore ha deciso che il circolo resti chiuso per 15 giorni, come prevede l’articolo 100 del testo unico di pubblica sicurezza, e in più sospendendo qualsiasi licenza o autorizzazione per la stessa durata.

La notifica è stata curata dal personale della Divisione di polizia amministrativa della questura.

© Riproduzione riservata