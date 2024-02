Il Comune di Castelsardo aderisce a M’illumino di Meno, la giornata che Rai Radio2 con il programma Caterpillar organizza annualmente dal 2005 per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.

Si chiederà di spegnere simbolicamente, per un po', le luci non indispensabili, di compiere un gesto di risparmio o di efficienza energetica – soprattutto cambiando le lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo – e di riflettere sull'uso dell'energia.

Un coinvolgimento collettivo accompagnato da l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici e il ripristino di quelli non funzionanti, posizionando colonnine di ricarica pubbliche, sostituendo nell’illuminazione pubblica vecchie armature al sodio con nuove attrezzature dotate di tecnologia Led, avviato il percorso per la sostituzione delle auto comunali con un parco auto di macchine elettriche, installato pensiline fermate autobus con alimentazione da pannelli fotovoltaici e così via.

Il Comune di Castelsardo fa quindi proprio, anche quest’anno, l’appello lanciato da Caterpillar e Radio2, e questa sera nelle ore serali e notturne, provvederà allo spegnimento al minino della piazza Maestro di Castelsardo, per ricordare a tutti l’obiettivo della giornata.

