Il Gruppo di Azione Locale Logudoro Goceano presieduto dal sindaco di Cheremule Salvatore Masia pubblica, per la consultazione e presa visione dei potenziali beneficiari, il secondo bando per “Riqualificazione dell’offerta ricettiva extra-alberghiera e nuove strutture ricettive extra-alberghiere”.

La domanda deve essere trasmessa/rilasciata per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

«Si sottolinea che, essendo il Sian in fase di manutenzione, non è stato possibile generare il Codice Univoco. Pertanto, il Gal informerà, con successiva comunicazione, i potenziali beneficiari, quando sarà possibile inoltrare on line le relative Domande di sostegno - sottolineano dal Gal -. Ogni richiedente potrà presentare una sola domanda di sostegno a valere sul presente Avviso. Nel caso vengano presentate più domande, sarà ritenuta valida quella rilasciata per ultima in ordine temporale. Al fine di chiarire tutte le questioni relative al bando ed alla preparazione della documentazione utile alla presentazione della domanda di sostegno, il Gal svolgerà gli incontri territoriali durante il mese di settembre, le cui date saranno a breve pubblicate sul sito».

Per qualsiasi domanda o per avere chiarimenti in merito agli aspetti tecnici e amministrativi del Bando, è possibile contattare gli operatori del GAL all'indirizzo info@gallogudorogoceano.it.

