Una giornata per unire educazione alla salute, inclusione e cooperazione internazionale.

Venerdì 13 novembre 2026, dalle ore 9, Sennori ospiterà una tappa del progetto “Ambulanza senza confini”, il viaggio umanitario che collega la Sardegna all’Africa. L’iniziativa è patrocinata dall’Amministrazione comunale e organizzata in collaborazione con l’associazione AlbatroSS. La tappa di Sennori si inserisce in una missione che prevede la donazione di tre ambulanze alle comunità di Senegal e Gambia.

I mezzi trasporteranno materiale sanitario, ausili e beni di prima necessità. Ad accompagnare il viaggio ci sarà anche il logo del Comune di Sennori, a testimonianza della partecipazione della comunità al progetto di solidarietà internazionale. La mattinata di venerdì 13 novembre sarà dedicata alla scuola e si svolgerà al Centro culturale “Antonio Pazzola” e coinvolgerà le bambine e i bambini della primaria di via Marconi. Gli alunni assisteranno alla proiezione di un documentario sui recenti viaggi umanitari in Africa dell’associazione, per poi visitare l’interno dell’ambulanza e conoscere gli strumenti di soccorso.

Le attività offriranno l’occasione per affrontare i temi della salute, della disabilità e della cooperazione. È prevista anche una dimostrazione delle principali manovre salvavita a cura dei ragazzi del progetto “YES I HELP”, tra i quali giovani con disabilità formati come dimostratori. Un momento che affiancherà l’apprendimento pratico al percorso di inclusione proposto dalla giornata. L’iniziativa coinvolgerà anche famiglie e cittadini sul fronte della prevenzione.

Gli studenti saranno chiamati a diventare “ambasciatori della prevenzione”, invitando la comunità a prendersi cura della salute del cuore. Presso i locali dell’Avis di Sennori, in via Leonardo Da Vinci 9, sarà possibile effettuare un elettrocardiogramma gratuito: i posti disponibili sono riservati a 80 residenti. Le prenotazioni per lo screening cardiologico potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, online, attraverso la pagina dedicata disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Sennori: “Sennori ha un CUORE! – Screening Cardiologico”.

© Riproduzione riservata