In occasione dei 100 anni della nascita, la Città Metropolitana di Sassari ricorda Ausonio Tanda, uno degli artisti sardi più significativi della seconda metà del Novecento, anche per la sua evoluzione che l'ha portato a sperimentare tecniche e materiali diversi, e persino ad anticipare il tema dell'intelligenza artificiale con la serie di opere denominate Cyborg.

L’appuntamento è per l'11 novembre alle ore 17.30 a Sassari nella Sala Sciuti del palazzo di Piazza d’Italia, dove si terra un convegno per ricordare l’opera di Ausonio Tanda. Nel corso dell’incontro saranno esplorate le diverse fasi artistiche che hanno caratterizzato le opere dell’artista nato a Sorso nel 1926 e trasferitosi a Roma negli anni 50.

Il convegno sarà condotto e moderato dal giornalista Gianni Garrucciu e, dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Sassari e della Città Metropolitana di Sassari Giuseppe Mascia e del Presidente della Fondazione Sardegna Giacomo Spissu, proporrà gli interventi delle storiche dell’arte dell’Università degli studi di Sassari Giuliana Altea e Antonella Camarda, già curatrici della mostra antologica tenutasi a Sassari nel 2008.

La serata sarà arricchita da alcune testimonianze portate da Guido Sechi, già Commissario straordinario della Provincia di Sassari, Angela Mameli, già Assessora alle Culture del Comune di Sassari, Paola Tanda, nipote dell’artista, e Sandro Ruiu storico.

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