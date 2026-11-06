Voleva vendere online una fisarmonica rubata, ma all'appuntamento ha trovato i carabinieri.

Domenica sera, a Codrongianos, i militari della Compagnia di Sassari hanno arrestato in flagranza, per ricettazione, un uomo di 36 anni sorpreso con una fisarmonica rubata qualche tempo prima in un'abitazione della provincia.

Il proprietario, che aveva denunciato il furto, ha riconosciuto lo strumento in un annuncio sul web e lo ha segnalato all'Arma.

I carabinieri hanno predisposto un servizio mirato nel luogo concordato per la consegna e hanno bloccato il venditore. La fisarmonica è stata recuperata e restituita al proprietario. L'arrestato è stato messo ai domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.

© Riproduzione riservata