Il rientro in Sardegna per le festività di Pasqua è costato caro a un uomo già condannato per violenza sessuale.

La polizia della questura di Sassari l’ha identificato durante un servizio di controllo sulla banchina degli arrivi a Porto Torres.

L’uomo, sbarcato da una nave partita da Genova, è stato arrestato perché ritenuto responsabile di violenza sessuale aggravata: deve espiare una pena di oltre sei anni. Ora si trova in carcere a Bancali.

© Riproduzione riservata