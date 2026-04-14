Porto Torres
14 aprile 2026 alle 15:30
Rientra in Sardegna per Pasqua ma deve scontare oltre sei anni per violenza sessuale: arrestato allo sbarco dalla naveL’uomo è stato identificato dalla polizia durante un controllo di routine
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Il rientro in Sardegna per le festività di Pasqua è costato caro a un uomo già condannato per violenza sessuale.
La polizia della questura di Sassari l’ha identificato durante un servizio di controllo sulla banchina degli arrivi a Porto Torres.
L’uomo, sbarcato da una nave partita da Genova, è stato arrestato perché ritenuto responsabile di violenza sessuale aggravata: deve espiare una pena di oltre sei anni. Ora si trova in carcere a Bancali.
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