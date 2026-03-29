Ricettazione, riciclaggio e detenzione abusiva di munizioni: con questa accusa un uomo è stato denunciato ad Alghero dai carabinieri della compagnia locale, intervenuti con i militari dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna”.

L’intervento a seguito di indagini che hanno portato alla perquisizione domiciliare durante la quale i militari hanno rinvenuto vario materiale di provenienza illecita.

Nei terreni che si trovavano nella disponibilità dell’uomo, sono stati individuati due furgoni risultati rubati, nell’ultima settimana nel comune di Alghero, di proprietà di imprenditori edili e navali.

È stata inoltre rinvenuta un’auto di lusso, risultata trafugata in Francia. I carabinieri hanno anche scoperto e sottoposto a sequestro un ingente quantitativo di munizioni illegalmente detenute, ovvero 97 cartucce calibro 12 e 210 cartucce calibro 22.

I mezzi sono stati restituiti ai legittimi proprietari, mentre il restante materiale è stato sottoposto a sequestro, a disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che coordina e dirige le indagini.

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