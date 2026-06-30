Come può il digitale arricchire l'esperienza di viaggio senza sostituire quella reale? È il tema al centro dell'evento conclusivo del progetto Meta-Dest – La Destinazione Multi-Piattaforma per l'Innovazione del Turismo ad Alghero, in programma martedì 7 luglio, dalle 9.15, nella sala conferenze al secondo piano de Lo Quarter.

L'incontro, dal titolo "Reale e digitale in un solo viaggio: prospettive per il turismo e nuove narrazioni dei territori", sarà un momento di confronto sulle nuove opportunità offerte dall'innovazione tecnologica per la valorizzazione delle destinazioni turistiche. Ospite della mattinata sarà Fabio Viola, tra i principali esperti internazionali di gamification e cultural experience design e fondatore di TuoMuseo. Nel corso dell'appuntamento saranno presentati i progetti sviluppati dalle imprese beneficiarie dei voucher Meta-Dest, iniziative che puntano a promuovere il patrimonio storico, culturale e identitario attraverso esperienze immersive, strumenti digitali e nuove modalità di fruizione del territorio.

Protagonisti della mattinata saranno la Provincia di Sardegna dei Frati Minori Conventuali (Fondazione Alghero), Nooraghe srls (Camera di Commercio di Nuoro), Rete Imprese Vivere Pisa Confcommercio (Fondazione ISI), TackPay srl (FILSE), Simadeous (TVT) e Morganti Stephane (Camera di Commercio della Corsica). Previsti i saluti istituzionali di Ornella Piras, e Raffaella Sanna, rispettivamente assessore al Turismo, Sviluppo economico e Attività produttive e alla Cultura, Innovazione e Conoscenza del Comune di Alghero. Interverrà Roberto Fiori, vicepresidente della Fondazione Alghero. L'iniziativa è rivolta a imprese, operatori turistici, istituzioni e a tutti coloro che vogliono approfondire il ruolo delle tecnologie digitali nella costruzione di nuove esperienze di viaggio e nella promozione dei territori. L'evento sarà tradotto simultaneamente in francese e potrà essere seguito anche da remoto attraverso la piattaforma Zoom. Le iscrizioni sono aperte tramite un link dedicato.

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