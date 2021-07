Hanno atteso che calasse il sole per agire indisturbati, così nella notte hanno forzato una finestra e si sono introdotti all’interno del Poligono di tiro nazionale, a Sassari. Ladri in azione nella struttura di via Pirandello dove ignoti sono riusciti a manomettere l’ingresso con l’obiettivo di scassinare i distributori di alimenti e bevande per raccogliere l’incasso: un magro bottino ma tanti danni al locale.

La sorpresa questa mattina, quando Alessandro Marogna, il presidente dell'associazione sportiva dilettantistica che gestisce il Poligono, dove negli ambienti blindati sono custoditi armi e munizioni, si è accorto che la finestra era stata danneggiata e all’interno vi erano chiare tracce di un furto consumato nella notte. Immediatamente è stata presentata denuncia contro ignoti ai carabinieri del comando provinciale di Sassari che indagano sull’accaduto.

I militari hanno preso visione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza poste all’interno della struttura frequentata da molti soci, iscritti per praticare lo sport del tiro o per diletto. I ladri, infatti, avrebbero tentato di superare invano l’armeria prima di dirigersi verso i distributori.

