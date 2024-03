Ancora una volta presa di mira dai vandali, la panchina dell’amore collocata nel parco di Balai, davanti al mare del Golfo dell’Asinara, è stata danneggiata. Una storia che si ripete a distanza di un anno. L’ultimo episodio risale nel mese di maggio 2023.

La panchina in legno è stata realizzata dalla Multiservizi, società in house del Comune di Porto Torres, e collocata in uno spazio meraviglioso a pochi passi dalla spiaggia di Balai. Uno sfondo suggestivo per coloro che amano fotografare i paesaggi seduti su una panchina, immagini romantiche che celebrano l’amore in un contesto da preservare, lungo il litorale, che evidentemente qualcuno per noia ha voluto distruggere.

La struttura a forma di cuore che faceva da cornice alla seduta è stata spezzata per la seconda volta. Ora toccherà di nuovo agli operai della Multiservizi provvedere a riparare il danno, con la speranza che i balordi imparino quel senso di civiltà e il rispetto che il patrimonio pubblico merita.

