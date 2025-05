Si chiama “Radizi” l’evento organizzato a Sennori per raccontare i territori e le loro vigne, un viaggio tra i suoli della Nurra, del Coros e della Romangia in programma nelle giornate di venerdì 9 e sabato 10 maggio. Un calendario di incontri ed eventi pensati per esperti del settore vitivinicolo legati al Nord Ovest della Sardegna. Una iniziativa che nasce dal desiderio di raccontare i territori partendo dalle loro terre e dalle loro vigne che si intrecciano con le storie quotidiane, con i paesaggi e le quotidianità.

Un appuntamento per valorizzare la produzione agroalimentare attraverso un impegno collettivo verso un futuro sostenibile della terra, un inno alle radici e al coraggio di farle vivere insieme. L'evento di apre venerdì 9 maggio con il press tour dei territorio, una prima visita della necropoli di Santu Pedru nella Nurra, di monte Oro e Tuvaoes nel Coros, fino a Montizeddu nella Romangia. Sabato la masterclass dei “I vini del Nord Ovest” presso il palazzo baronale a Sorso, e in conclusione la degustazione dei vini delle aziende partecipanti presso la ex colonia campestre a Sassari.

La manifestazione è possibile grazie al sostegno dellaRegione Autonoma della Sardegna e ai contributi di Fondazione Sardegna, Salude & Trigu, e grazie anche all'impegno del Comune di Sennori, Comune di Sorso, Comune di Usini , Comune di Sassari e Comune di Alghero.

