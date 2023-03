Si chiama Junker il servizio gratuito messo a disposizione da Gesenu e dall’Amministrazione comunale di Sorso per fornire indicazioni semplici e puntuali a tutte le utenze del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

Come sottolineato dai promotori: «È una applicazione Mobile per smartphone che aiuta i cittadini a differenziare in maniera corretta e rapida i rifiuti domestici, contribuendo a ridurre al minimo la frazione indifferenziata. Scansionando i codici a barre stampigliati sugli imballaggi o scrivendo la tipologia di rifiuto, Junker riconosce il prodotto, lo scompone nei materiali che lo costituiscono e permette di smistare il rifiuto con facilità in base alle regole vigenti nel territorio del Comune di Sorso riducendo il margine di errore; di richiedere feedback su come smaltire i prodotti più difficili da identificare».

Una volta scaricata l’App, selezionando la propria zona di riferimento è possibile anche visualizzare i calendari di raccolta e le più corrette modalità di conferimento, con la possibilità di ricevere notifiche di promemoria il giorno precedente il ritiro con indicazioni precise in relazione alle frazioni da conferire.

Attraverso la stessa è possibile reperire tutti i contatti utili per qualunque informazione sul servizio di raccolta, su quelli a domanda e sui nuovi orari dell’Ecocentro, che ha ampliato gli orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 12 e dalle 15 alle 17. La domenica, solo per il conferimento dei rifiuti, dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 16.30.

© Riproduzione riservata