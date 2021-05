Non si ferma la campagna vaccinale nel Meilogu grazie agli hub allestiti nel palazzetto dello sport di Bonorva e nell'ospedale di Thiesi.

Dopo le 1.500 dosi somministrate la scorsa settimana, si prosegue oggi e si concluderanno domani le vaccinazioni alle persone fragili, over 80, caregiver e persone conviventi.

Nonostante qualche piccolo intoppo dovuto al ritardo dell'arrivo dei vaccini, la macchina organizzativa sta procedendo secondo la tabella di marcia stabilita tra amministrazioni comunali, medici di base e autorità sanitarie.

Uno sforzo enorme che premia l'iniziativa dei sindaci Massimo D'Agostino e Gianfranco Soletta che hanno chiesto con forza all'Ats l'attivazione di questi hub. Una richiesta poi premiata dai vertici sanitari. L'obiettivo era quello di dare modo alle persone impossibilitate a recarsi a Sassari e Alghero di potersi vaccinare in loco, evitando così disagi per lo spostamento che avrebbe penalizzato di più le persone anziane.

Una campagna vaccinale che sta interessando i cittadini, oltre che di Bonorva e Thiesi, anche di Padria, Pozzomaggiore, Cheremule, Semestene, Borutta, Bonnanaro, Torralba, Giave, Romana, Siligo, Banari, Mara, Cossoine e Bessude.

La prossima settimana si partirà con i cittadini delle classi dal 1941 al 1950.

